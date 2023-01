Vlaanderen wil omgeving rond N60 vergroenen: tot 350 hectare bos extra in Kluisbergen, Maarkedal en Ronse 

In april van vorig jaar zette de Vlaamse regering het licht al op groen om de N60 door te trekken van Maarkedal naar Ronse. Zo komt er een 2 kilometer lange tunnel en een omleidingsweg. Ook komt er een omleidingsweg die de N48 en de N57 met de N60 verbindt. Het hele plan wordt nu voorgesteld. Vanaf 21 februari krijgen mensen een maand de tijd om bezwaar in te dienen.

Maar het planningsproces gaat niet alleen over mobiliteit. "Met dit GRUP zetten we in op de ruimere omgeving van de Vlaamse Ardennen rond Ronse", zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). "Kenmerkende en waardevolle natuur gaan we beschermen en verbeteren door meer dan 350 hectare bos aan te planten."