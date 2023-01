Fanclub van Elvis uit Mol uitgenodigd voor afscheid Lisa Marie Presley in Memphis

De fans van “ElvisMatters” hebben Lisa Marie enkele keren ontmoet. “We zijn de afgelopen jaren verschillende keren in augustus afgereisd naar Graceland voor de herdenking van de sterfdag van Elvis”, zegt Vanderschoot. “Lisa Marie was daar regelmatig aanwezig om fans te begroeten. Het is de enige rechtstreekse bloedverwante van Elvis en als fan is dat wel bijzonder. Het was een heel vriendelijke dame. Ze heeft ook geen gemakkelijk leven gehad met vele mislukte huwelijken, en ze heeft ook altijd een beetje in de schaduw van haar vader moeten staan.”