Gasexplosie in woning in As: bewoonster levensgevaarlijk gewond

In een huis aan de Vlikkenbergstraat in As was er vanochtend een gasexplosie. Gedurende de hele nacht is er gas uit een gasfles gelekt. Toen de bewoonster beneden kwam, ontplofte het gas. Het is nog niet duidelijk of dat kwam door het licht of door vuur aan te steken. De vrouw is levensgevaarlijk gewond. Het huis is onbewoonbaar.