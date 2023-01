Genkenaars leren omgaan met ongepast gedrag: “Ik wil de held zijn van Genk”

Een vrouw wordt lastiggevallen aan een bushalte door een man die heel graag ‘het knuffelcontact van zo’n geil wijf’ wil zijn, in een ander filmpje zien de aanwezigen hoe mensen een man negeren die buiten bewustzijn op straat ligt. “Die training is iets wat we bijna dagdagelijks lijken nodig te hebben”, vertelt Gisela Vonckers. “Ik ben al eens moeten tussenkomen in vechtpartijen tussen jongeren.” Joanna Stramka vindt dat je zo’n cursus zou moeten volgen als burger, zoals je ook een EHBO-cursus volgt. “Je moet wel weten hoe je moet reageren, want heel wat mensen kijken nu de andere kant op als er iets gebeurt op straat”, vertelt ze.