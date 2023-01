Gerechtelijk onderzoek geopend naar "Temptation" Megan voor belastingfraude

In een interview op Youtube liet Megan Desaever van "Temptation Island” vallen dat ze geen belastingen betaalt. Megan verdient haar geld met haar OnlyFans-Account, dat is een sociaalmediaplatform met voornamelijk pornografische beelden. In het interview vertelde ze dat ze ooit meer dan 20.000 euro per maand heeft verdiend. Ze vindt het dan ook niet eerlijk dat ze door de belastingen de helft van dat bedrag zou moeten afgeven.

Op basis van die uitspraken voert de Brugse onderzoeksrechter nu een gerechtelijk onderzoek uit naar de vermoedelijke belastingfraude. Deze voormiddag ging de politie langs bij haar woning voor een huiszoeking. Megan zal ook verhoord worden over haar uitspraken.