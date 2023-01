Halle eert zwerfvuilruimster met een speelbos langs Zennepad dat haar naam draagt

"Het bos langs het Zennepad in Buizingen heeft eindelijk een naam gekregen. De werkgroep koos unaniem voor Theresiabos", vertelt Bram Vandenbroecke (Groen), schepen van Openbaar Groen in Halle. “Toen we vorig jaar het idee opperden om een speelbos langs het Zennepad aan te leggen, lanceerden we een oproep voor een naam. Verschillende mensen uit Buizingen stelden de naam Theresiabos voor en dat is mooi, want zo kunnen we Marie-Thérèse eren die samen met haar man jarenlang het zwerfvuil in de buurt opruimde. Het is ook een bewuste keuze om meer vrouwennamen in het straatbeeld te krijgen."

Het pad langs de Zenne is een zeer populair wandelpad in Halle met verrassende natuur”, vertelt de schepen. “Het leek ons een fijn idee om langs dit pad een speelbos te voorzien met natuurlijke speelelementen om op te klimmen, te klauteren en de speelfantasie de vrije loop in te laten.”