Hasselt wil extra Batopin geldautomaat aan de Grote Ring

De stad heeft nu de uitbater van de automaten een brief gestuurd met de vraag om een extra automaat te installeren aan de Grote Ring waar de handelaren vlot kunnen parkeren en het cash geld in alle veiligheid te kunnen achterlaten. “Enkel twee punten in de binnenstad waar geld kan worden afgehaald of gedeponeerd, dat is geen dienstverlening die te verantwoorden is”, laat de burgemeester weten. “Dat is niet zo voor de burger, maar ook niet voor de handelaar.”