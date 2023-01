"Het smelt" gaat in wereldpremière in VS, auteur Lize Spit: "Ontroerend om te zien wat regisseur Veerle Baetens met verhaal heeft gedaan"

"De vraag of ik het scenario voor de film zelf wilde schrijven, is me wel gesteld. (Spit haalde een master scenarioschrijven aan het RITCS, red.) Maar ik had geen zin om weer jarenlang met hetzelfde bezig te zijn. Ik was klaar met dit verhaal en had er vertrouwen in dat Dirk iemand zou kiezen die er met evenveel toewijding mee aan de slag zou gaan. Ik wilde ook niet half betrokken zijn. Hoe meer mensen, hoe meer compromissen en daar lijdt het resultaat onder. Ik vond het beter dat Veerle haar eigen ding kon doen met co-scenarist Maarten Loix, ook voor mijn eigen gemoedsrust. Dan moest ik het mij niet aantrekken, was ik niet verantwoordelijk en kon ik het resultaat over me heen laten komen."