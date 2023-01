Hogeschool UCLL investeert 7,6 miljoen om jongeren warm te maken voor graduaatsopleidingen

Om meer mensen aan te spreken, investeert de hogeschool ook in nieuwe graduaten in de technische en welzijnssector. Na twee jaar studeren kan je dan aan de slag in deze sectoren op de arbeidsmarkt. "Naast de technische en de welzijnssector is er nog in heel wat andere sectoren een groot tekort aan arbeidskrachten", zegt gedeputeerde van Economie Tom Vandeput (CD&V).

"Graduaatsopleidingen zijn een ideale manier om tussen het niveau van het secundair onderwijs en de bacheloropleidingen een diploma te behalen. Door deze laagdrempelige aanpak, hoop ik dat er binnenkort meer vacatures ingevuld raken in knelpuntsectoren." Op dit moment studeren er jaarlijks ongeveer 300 graduaatsstudenten af. Op termijn mikt de Hogeschool UCLL op 550 afgestudeerden per jaar.