Hoogtewerker raakt hoogspanningskabels en zet buurt in Diest zonder elektriciteit en internet

Vanmorgen rond half zeven heeft een hoogtewerker de hoogspanningskabels geraakt in Kaggevinne. Daardoor is de hele omgeving onmiddellijk zonder stroom gevallen. "Netbeheerders Elia en Fluvius zijn daarop onmiddellijk in actie geschoten", zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). "Er wordt bekeken of de hoogtewerker al dan niet versmolten is met de hoogspanningslijn om te zien hoe de hoogtewerker kan weggehaald worden. Intussen hebben de meeste woningen wel opnieuw stroom. Het huis vlak bij de hoogtewerker is wel zwaar beschadigd. Daar is de elektriciteitskast in de garage van de woning ontploft en zijn ook verschillende toestellen verbrand."

Naast de elektriciteitsproblemen blijken er ook problemen te zijn met het internetverkeer. Dat zou in een ruime omgeving zijn uitgevallen.