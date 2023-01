Dwangsommen niet betaald? Rechter laat nu ook spullen van Fedasil in beslag nemen

"Ik stel alles in het werk om het betalen van dwangsommen te vermijden", benadrukt De Moor. "Het gaat om hoge sommen geld en ik denk dat we dat geld beter kunnen gebruiken om opvangplaatsen te creëren." Er is ook geen politieke onwil om opvangplaatsen te creëren, benadrukt ze. "Maar de realiteit is dat de uitdaging heel groot is en dat we dit niet kunnen oplossen zonder structurele hervormingen. Ook inbeslagnames kunnen dat niet doen."