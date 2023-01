Hoe "Madam Bakster" de bal aan het rollen bracht: mensen krijgen 5 in plaats van 2 jaar om kind te krijgen van overleden partner

In haar column in Flair had Laura zo'n twee weken geleden goed nieuws. Ze heeft de deadline gehaald en als alles goed gaat, bevalt ze komende zomer van haar eerste kindje. "Blijdschap primeert bij mij", zei ze in een gesprek met onze redactie. "Verdriet neemt ook wel een stukje in, maar dat neemt zeker niet de overhand van mijn blijdschap. In mijn hoofd word ik gewoon moeder."