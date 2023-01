Kinderdagverblijven Mippie en Moppie in Keerbergen en Zemst langer dicht

Op 14 november ging het agentschap Opgroeien over tot de tijdelijke schorsing van Mippie en Moppie 2 in Keerbergen "wegens hoogdringendheid" nadat Opgroeien verontrustende foto's in de bus kreeg waarop te zien was hoe een peuter met ducttape aan bed werd gebonden. Geen week later werden ook de overige vier vestigingen (in Hofstade, Zemst, Weerde en Keerbergen) met onmiddellijke ingang geschorst tot 23 januari.