"Dankbaar dat niemand tijdsdruk moet ervaren die ik voelde": "Madam Bakster" is blij met verlenging van termijn om kind te krijgen van overleden partner

"De termijn van twee jaar is volledig arbitrair gekozen. Dat was voor mij heel absurd, want waarom zou je die druk zo opvoeren?", vraagt Laura zich af. "Zwanger worden is een keuze die je maakt voor het leven. Die onomkeerbaar is. Dus ik denk dat het in het belang is van de vrouw en het kind om die termijn minder strikt te maken."