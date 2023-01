Overleden persoon gevonden in kraakpand in Sint-Truiden: draaiboek ongewone sterfgevallen opgestart

In een kraakpand aan de Tieltsesteenweg in Sint-Truiden heeft de politie gisteren het lichaam van een overleden persoon gevonden. Brandweer en politie deden de ontdekking tijdens een controle in het gebouw. Daar was vroeger een tankstation gevestigd.

Het is niet duidelijk wie de overleden persoon is, of wat de doodsoorzaak is. Daarom is het draaiboek voor ongewone sterfgevallen opgestart. Het gerechtelijk labo en een wetsgeneesheer kwamen ter plaatse, later volgt nog een autopsie.