Vlaamse regering geeft lokale besturen meer vrijheid om gemakkelijker mensen te kunnen aanwerven

Lokale besturen zullen kunnen kiezen voor een kortere aanwervingsprocedure. Nu is die procedure vaak te lang en ingewikkeld, waardoor in principe geschikte kandidaten te vaak afhaken. Bovendien zal aanwerven op basis competentie ook mogelijk worden, in plaats van aanwerven op basis van je diploma. "Lokale besturen krijgen meer vrijheid in hun HR-beleid. Hierdoor kunnen ze sneller de juiste persoon voor de juiste job vinden", zegt Somers.

Daarnaast zullen personeelsleden van lokale besturen ook kunnen kiezen voor alternatieve verloningsvormen. Zo zullen ze bijvoorbeeld kunnen kiezen voor bijvoorbeeld een fitnessabonnement en/of een laptop in plaats van een eindejaarsvergoeding. Ook een vergoeding voor telewerk wordt mogelijk gemaakt.

Personeelsleden met een vervangingscontract zullen ook makkelijker kunnen doorstromen naar een vast contract.

"Met deze hervorming krijgen lokale besturen de vrijheid om een eigen HR-beleid te voeren, in lijn met de beleidsprioriteiten van het bestuur", zegt Somers. Lokale besturen zullen over de nieuwe regeling wel nog onderhandelen met de vakbonden. Die zijn alvast niet tevreden omdat de nieuwe regeling niet aan de Raad van State is voorgelegd.