Grootste M.E.G.A-project in regio wil leerlingen in politiezone Vlaamse Ardennen weerbaarder maken

Om die brede doelstellingen te halen werken de gemeenten niet alleen met elkaar, maar ook met verschillende organisaties. Zo werken de brandweer, de politie, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding en het Centrum voor Geestelijke gezondheid mee aan het project. "We zijn daarmee het grootste M.E.G.A.-project in de regio. We bereiken 586 leerlingen van het zesde leerjaar verspreid over 25 lagere scholen", vertelt De Meulemeester.