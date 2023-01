Naar schatting 24 wolven in België, waarvan 13 in Vlaanderen: "Op termijn zeker meer dan 100 wolven in België"

Een roedel van 13 wolven bezet Noord-Limburg, een andere roedel zit in de Hoge Venen en nog een koppel dwaalt op de rand van de Hoge Venen aan de Duitse grens. Zo zijn er op dit moment naar schatting 24 wolven in België. En dat aantal zal blijven oplopen. Het koppel zal volgende maand paren en begin mei jongen krijgen. "Volgend voorjaar zullen er dan twee nesten tegelijk geboren worden in de Hoge Venen", licht Jan Loos van Welkom Wolf toe.

Vanaf nu zullen we permanent 25 wolven hebben in België, volgens Loos. "In Wallonië zal het aantal roedels oplopen tot zeker twintig. Daar zitten nu al solitaire mannen te wachten op een vrouwtje. Zo evolueren we gegarandeerd naar meer dan honderd wolven in België."