Nederlandse regering wil verbod op houden van mopshonden: "Dieren lijden onder hun uiterlijk"

De Nederlandse minister van Landbouw en Natuur Piet Adema wil nu het houden van mopshonden en andere huisdieren die lijden door hun uiterlijk verbieden. De dieren fokken is al verboden in Nederland, maar ze kunnen wel nog in het buitenland gekocht worden. En dus houden mensen ze nog steeds als huisdier. Baasjes die al een doorgefokt dier in huis hebben, mogen dat houden tot het doodgaat. In de toekomst zullen ze geen nieuwe dieren meer mogen aanschaffen.

In afwachting van het houdverbod wil de Nederlandse regering ook een verbod om de dieren te vertonen, bijvoorbeeld in reclames. Dat zou mensen namelijk aanmoedigen om zelf ook zo’n dier in huis te nemen. Ook het plaatsen van foto's van die dieren op sociale media zal aan banden gelegd worden.