Gents havenverkeer nog zeker tot na het weekend verstoord

De oorzaak voor de verstoringen in het Gentse havenverkeer ligt bij een technisch defect eerder deze week. Na werken raakte de sensor van een sluis in Terneuzen defect. Daardoor konden schepen de Gentse haven een tijd lang niet in- en uitvaren.

"Het defect is intussen opgelost, maar door de hoge waterstand kan het havenverkeer helaas nog steeds niet vlot doorstromen", klinkt het bij Bresseleers. "Hoe lang de hinder nog zal aanslepen, is niet duidelijk. We verwachten dat de vertraging in de haven nog zeker tot na het weekend zal aanslepen."