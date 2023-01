Oud-burgemeester van Oostende Julien Goekint overleden op 93-jarige leeftijd

Julien Goekint stond bijna 17 jaar aan het roer van de badstad Oostende. Hij is geboren op 8 oktober 1929 in Bredene, maar verhuisde later naar een industriepark in Stene, een deelgemeente van Oostende. Daar werd hij in 1976 schepen bij de Christelijke Volkspartij (CVP). Zo’n vier jaar later werd hij de nieuwe burgemeester van Oostende.



Door de jaren heen speelde Goekint een belangrijke rol in heel wat nieuwe ontwikkelingen in de stad. "Julien was een ondernemer en dat gaf hij ook door aan de stad. Hij was de grote bezieler van de doorstart van de haven", zegt Tommelein, "ook aan de luchthaven van Oostende besteedde hij veel tijd. En als we vandaag spreken over een vernieuwd Kursaal Oostende dan heeft hij daar toch wel een belangrijke inbreng in gehad."