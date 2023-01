Parket wil drie oud-medewerkers van woonzorgcentrum De Zathe in Nieuwpoort vervolgen voor mensonterende handelingen

Eind 2017 kwam aan het licht dat het parket van Veurne een onderzoek voerde naar De Zathe, een woonzorgcentrum van het OCMW in Nieuwpoort. Een hoofdverpleegkundige en een verpleegster zouden er patiënten slecht behandelen, voor de grap. Eén dementerende bewoner zou bijvoorbeeld een puffer toegediend hebben gekregen via het achterste in plaats van via de mond. De zaak kwam aan het licht nadat een nieuwe verpleegster, die geschokt was door de gebeurtenissen, bewijzen verzamelde tegen haar collega's. Het parket onderzocht ook de rol van de toenmalige directeur. En komt nu dus tot de conclusie dat die te weinig deed om de mistoestanden te voorkomen.



Of het effectief tot een rechtzaak komt, wordt dinsdag beslist door de raadkamer. De drie oud-medewerkers riskeren dan straffen tot twee jaar cel. De advocaat van de hoofdverpleegkundige liet al weten dat hij zal vragen om zijn cliënt buiten vervolging te stellen.