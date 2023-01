Politie Limburg Regio Hoofdstad nam vorig jaar 609 dieren in beslag, waarvan 408 duiven

In 2022 klokte de dierenpolitie van politie LRH af op 609 in beslag genomen dieren. Deze dieren, die verwaarloosd of mishandeld werden, werden op 38 locaties in beslag genomen. De politie werkt met verschillende organisaties rond dierenwelzijn samen, zoals de Inspectie Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid, hondenvangers, dierenasielen, het Natuurhulpcentrum en het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum.