Conner Rousseau wil volgende minister van Onderwijs leveren: "Ik zie geen verdiensten van N-VA, met Vooruit wil ik handen uit de mouwen steken"

Rousseau hekelt dan ook dat er geen globaal plan op tafel ligt om die problemen het hoofd te bieden en de kwaliteit van het onderwijs terug op te schroeven. "Ik besef ook wel dat je dat niet kan oplossen met een vingerknip", geeft hij met grif toe. "Maar ik ben bezig met een tournee in het buitenland, om te gaan kijken wat we van andere landen kunnen leren." Portugal is volgens Rousseau een goed voorbeeld om het leerkrachtentekort mee op te lossen. "In Portugal is men de opleidingen aan het rationaliseren. Dat moeten we in België ook doen, er moeten opleidingen geschrapt worden. Drie verschillende leerkrachten die Grieks geven aan een handvol leerlingen moeten samengebracht in één klas, zo spaar je twee leerkrachten uit. We kunnen niet meer élke school alle lessen laten geven." Volgens Rousseau is er "op papier" helemaal geen leerkrachtentekort, "maar het evenwicht is zoek".