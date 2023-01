Niet gebruikte brug en oprit van Brusselse Ring zijn mogelijk oplossing voor mobiliteitsprobleem rond nieuw stadion Union

“We kunnen van de komst van een voetbalstadion gebruik maken om vergissingen uit het verleden recht te zetten”, zegt Jan Desmeth. “Rond de Ring en de Bempt liggen een aantal opritten en bruggen die ooit zijn aangelegd om de Ring rond Brussel rond te maken, maar die afwerking is er uiteindelijk nooit gekomen. Die vergeten stukken weg zouden we nu kunnen gebruiken om het nieuwe stadion te ontsluiten. Het stadion bereiken zou dan kunnen via de afrit Anderlecht Industrie en de Humaniteitslaan. Het stadion verlaten kan via de ongebruikte oprit die uitkomt op de Ring. Ook Union zelf en de gemeente Vorst hebben alle belang bij een vlotte bereikbaarheid.”