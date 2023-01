Toegangspoort Station As krijgt duidelijk toeristisch onthaal en verhard stationsplein

Er zal ook plaats zijn voor meer beleving op de site. Zo wordt het onthaalgebouw aangevuld met een fietsverhuurpunt met een ruim aanbod van exclusieve fietsen, zoals fietsen voor personen met een beperking, tandems en elektrische bakfietsen. Verder komen er fietsenstallingen en laadpunten voor elektrische fietsen. Daarnaast kan je op de site ook terecht voor een speelbos of een real life game. Dat laatste is een soort escape room van een private onderneming, die bijvoorbeeld in het oude ziekenhuis van Maaseik al een vergelijkbare real life game heeft ontwikkeld. Die zal op deze site in de loods te vinden zijn.