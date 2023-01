Steeds meer flexi-jobbers: "Schrijnend en funest voor de sociale zekerheid", vindt ACV-Limburg

Maar ACV wijst nog op een ander knelpunt. "Doordat in het systeem van flexi-jobs werknemers geen bijdragen aan de sociale zekerheid betalen en de werkgevers slechts 25 procent, komt de financiering van ons sociaal zekerheidsstelsel in het gedrang. We vangen via onze secretarissen ook herhaaldelijk signalen op dat werkgevers regelingen treffen met elkaar waardoor een werknemer in het ene bedrijf 4/5 kan werken en de resterende dag gaat flexi-werken in het andere. Dit doet ons vrezen dat heel wat reguliere jobs vervangen worden door goedkopere tewerkstellingen. Op zulke goedkope statuten kan een samenleving niet overleven", besluit Joke Man.