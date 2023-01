Steenfabriek Nelissen in Lanaken kan uitbreiden, dankzij aanpassing gewestplan

Steenfabrikant Nelissen bestaat al meer dan 100 jaar en is in die periode een internationale speler geworden. In Lanaken worden jaarlijks zo'n 185 miljoen stenen geproduceerd. Maar het bedrijf kampt met plaatsgebrek. Om een nieuwe uitbreiding mogelijk te maken, was een nieuw Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan nodig. En dat heeft de Vlaamse regering nu goedgekeurd.