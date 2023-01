Syrië-expert in Vranckx & Byloo: "Regime van Assad blijft overeind door drugshandel"

En omdat Saudi-Arabië de smokkel en het gebruik aan banden wil leggen, komt er de laatste jaren ook steeds meer Captagon onze kant uit. Schepen die vanuit Latakia of andere regionale havens Saudi-Arabië aandoen, komen meteen in het vizier van de Saudische douane. Daarom worden drugstransporten vaak omgeleid via Europese havens, zoals die van Antwerpen. Van hieruit gaat het dan via vrachtvliegtuigen of andere schepen weer naar de Arabische Golf. Over de vraag of Captagon ook hier zal blijven plakken is van Tets duidelijk: “Wij hebben hier nu eenmaal sterkere drugs in overvloed, zoals cocaïne en MDMA. Er is voor een drug als Captagon niet echt veel vraag.”