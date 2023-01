Thailand wil ex-rijkswachter Robert Beijer, die genoemd wordt in het dossier Bende van Nijvel, het land uitzetten

Beijer verblijft al jaren in Thailand. Zijn naam duikt ook al sinds lang op in het dossier van de Bende van Nijvel, die in de jaren 80 verschillende supermarkten brutaal overviel en zo 28 mensen vermoordde. De zaak is tot op vandaag niet opgehelderd en het gerecht kon Beijer zelf nooit iets ten laste leggen in het dossier.

In kader van het onderzoek naar de Bende van Nijvel trokken Belgische speurders deze week naar Thailand om een huiszoeking te doen bij Beijer. De man werd opgepakt, maar dat gebeurde door de Thaise autoriteiten die ontdekten dat Beijer niet in orde was met zijn verblijfspapieren. Ondertussen is hij effectief veroordeeld voor illegaal verblijf in Thailand. Hij is naar de hoofdstad Bangkok gebracht en zal nu van daaruit naar België teruggestuurd worden. Wanneer hij op het vliegtuig gezet wordt, is nog niet bekend.