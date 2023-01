Theatergezelschap FC Bergman wint Zilveren Leeuw voor Theater in Venetië

"Het land Nod", de nieuwe voorstelling van FC Bergman, ging bij ons in mei in première. Ze is geïnspireerd op de geschiedenis van de Rubenszaal in het KMSKA, de werken van Rubens en bovenal over de mens die troost en beschutting zoekt in het museum. "Het land Nod" zal ook te zien zijn op het Internationale Theaterfestival in Venetië.