Velofollies na twee jaar terug in Kortrijk: 330 standhouders en 40.000 bezoekers

De grootste fietsbeurs van het land is altijd goed voor een nieuwe trend of een nieuw gadget. "We stellen in Kortrijk een nieuw type fiets voor, de CityQ-cargobike." zegt Bart Daems van Bike Republic. "Het is een elektrische fiets op vier wielen, met een dak erop én een laadruimte. Het klinkt bijna als een auto, maar het is toch een fiets." De fiets kan gebruikt worden als bakfiets, om kindjes mee te vervoeren of als zorgfiets, voor mensen met een beperking bijvoorbeeld. "De fiets is stabiel, er zitten ook geen kettingen of tandwielen op. Het is een volledig onderhoudsarm systeem. Je hebt het comfort van een auto, maar de luxe van een fiets. De fiets is voor het eerst hier te zien, een wereldprimeur." aldus Bart Daems.