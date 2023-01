Verdachte van brandstichting bij hondenbrigade Brusselse politiezone Montgomery opgepakt

De 26-jarige man wordt verdacht van de brandstichting in de gebouwen van de hondenbrigade van de politiezone Montgomery. In de nacht van 1 op 2 maart werden drie molotovcocktails gegooid naar het gebouw, in de Andromedawijk in Sint-Lambrechts-Woluwe. De brand veroorzaakte heel wat schade en zoveel maanden later is het gebouw nog steeds onbruikbaar. Ook drie dienstvoertuigen die op de parking van het gebouw stonden, raakten volledig vernietigd en een vierde werd beschadigd.

De schade aan het gebouw, de inboedel en de voertuigen werd geraamd op enkele honderdduizenden euro's, en het incident maakte grote indruk op de hondenbegeleiders en de rest van het korps.

Na maanden speurwerk heeft de politie Montgomery een verdachte kunnen identificeren, een 26-jarige man die op 9 januari kon opgepakt worden. De man betwistte elke betrokkenheid bij de feiten, maar werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst.