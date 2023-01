Vrijwilligers van Kortrijkse school vragen met een verlichte ketting om geduld bij oversteek van kinderen

De verkeersbrigadiers vormden deze week een verlichte ketting om de kinderen over te laten en vragen daarmee aandacht voor een veilige verkeerssituatie. "De actie heeft gewerkt." zegt Sylvie Tahon. "Gisteren heb ik toch een beetje kunnen zien dat de mensen denken, juist, er is hier een zebrapad. We gaan iets trager rijden. We stoppen vóór het zebrapad in plaats van op het zebrapad. We hopen dat de mensen in de toekomst er aan denken om een beetje voorzichtiger te rijden, trager te rijden en ons op een veilige manier over te laten."