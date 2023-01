Virga Jessefeesten laten zich voor aankleding binnenstad inspireren door studenten Interieurarchitectuur van UHasselt

"Vaak is het zo dat de opdrachten voor school niet in de realiteit worden uitgevoerd" zegt Flora Lauwers, studente Interieurarchitectuur. Ze is een van de studenten die haar ontwerp mocht voorstellen. "Daarom is het wel leuk om iets te maken dat ook echt zal worden uitgevoerd. Mijn groep heeft voor de Virga Jessefeesten een kubusvormig krukje gemaakt met afmetingen van 3 keer 40 centimeter."