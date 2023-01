Britse premier Sunak moet een boete betalen omdat hij geen autogordel draagt in zijn eigen video

Een video opnemen in een rijdende wagen? "Waarom niet", moet de eerste minister van het Verenigd Koninkrijk Rishi Sunak gedacht hebben. In de video kondigt hij enthousiast een nieuw investeringsplan aan dat de Britse economie moet doen groeien. Het zal in al dat enthousiasme geweest zijn dat de Brit vergat zijn gordel om te doen. En dat is de aandachtige kijker niet ontgaan. Al snel weerklonk heel wat kritiek op sociale media. En ook bij de Britse politie is het voorval niet onopgemerkt gepasseerd.