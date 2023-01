Vlammende kleuren en expressieve gezichten: MSK Gent haalt schilder Theodoor Rombouts uit de schaduw

“Rombouts was bijzonder gerespecteerd in zijn tijd. Hij had succes en kon zijn werken heel goed verkopen. Maar hij had de pech dat hij beroemde tijdgenoten had als Rubens en Van Dyck. Na zijn dood is de schilderkunst vaak afgetoetst aan de stijl van Rubens, terwijl Rombouts net beïnvloed was door de Italiaanse schilder Caravaggio. En die stijl wordt eigenlijk pas herkend in de 19e eeuw.” En dus kennen we Theodoor Rombouts niet goed. Daar wil het MSK verandering in brengen.