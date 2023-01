Inwoners van Vosselaar graven massaal naar verstopte carnavalsmedaille: "Ik heb er zelfs rugpijn van" 

Naast de wedstrijd heeft de carnavalraad nog een extraatje in petto. “In plaats van twee dagen is het dit jaar vier dagen feest. Op vrijdag is er een groot openingsevenement op het dorpsplein, op zaterdag vindt ons kindercarnaval en carnavalbal plaats. Zondag trekt er een grote stoet door de straten en maandag is er nog een dorpsspel in samenwerking met de cafés. We kijken er heel erg naar uit, want het is al twee jaar geleden dat het kon doorgaan.”