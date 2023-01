70-tal vrijwilligers en wijkagenten zoeken naar vermiste Joran in Hoegaarden

Burgemeester Jean-Pierre Tavernier (CD&V) helpt ook mee zoeken. "Familie en vrienden zoeken vanmorgen mee. We krijgen daarbij hulp van de politiezone Getevallei. We hebben het zoekgebied in 7 stukken verdeeld. Daar wordt onder begeleiding van enkele wijkagenten van de lokale politie gezocht. We coördineren de zoektocht vanuit het gemeentehuis", weet de burgemeester. "De solidariteit is alleszins erg groot", voegt Tavernier er nog aan toe.