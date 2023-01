Vrouw uit Maarkedal maakt de beste "kedjoarkies" en is de nieuwe "Keizerin van het IJzer"

In Maarkedal is de 27-jarige Charlotte Van Oost tot Keizerin van het IJzer verkozen. Van het wafelijzer, meer bepaald. Want dat is een prijs voor wie het beste "kedjoarkie" maakt. Een "kedjoarkie" is een klein wafeltje dat gemaakt wordt in de Vlaamse Ardennen. "Ik viel totaal uit de lucht toen ik hoorde dat ik gewonnen had", klinkt het bij de kersverse laureate.