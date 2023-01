Waarom Vlaanderen Vlaanderen heet (en niet Brabant), maar we Nederlands spreken (en geen Vlaams)

Die veldslag vormde in de 19e eeuw de basis voor de Vlaamse én Belgische natievorming na de onafhankelijkheid van België in 1830 en was een dankbare hefboom om een prille Vlaamse identiteit in de kijker te zetten.

"Mocht de Vlaamse natievorming niet al in de 19e eeuw hebben plaatsgevonden, maar pas na de Eerste Wereldoorlog, dan had de Vlaamse feestdag op 5 juni plaatsgevonden met de Slag bij Woeringen (1288) als inspiratiebron", meent De Wever. Die slag werd uitgevochten nabij Keulen en zette het hertogdom Brabant voor het eerst op de kaart als toonaangevend rijk, vooral ten koste van de invloed van de Duitse vorstendommen in Limburg.

"De reden dat Vlaanderen het als benaming heeft gehaald heeft te maken met het feit dat Frankrijk bij het ontstaan van België gezien werd als de grote imperiale mogendheid en niet Duitsland", denkt De Wever. "De veroveringsoorlogen van Napoleon zaten nog vers in het geheugen, terwijl de Duitse vorstendommen pas verenigd worden in 1871."

Het boek "De Leeuw van Vlaanderen", een roman over de Guldensporenslag geschreven door Hendrik Conscience in 1838, was op dat moment een gedroomd geschenk voor het jonge België om zich van Frankrijk te onderscheiden." Conscience wordt ook wel "de man die zijn volk leerde lezen" genoemd.

Het waren dus niet alleen de Vlamingen die zich de Guldensporenslag eigen maakten, "ook de Franstalige Belgen zagen er een hefboom in." De monarchie speelde er eveneens op in door de aloude titels hertog van Brabant en graaf van Vlaanderen tot leven te wekken voor de eerste en tweede zoon van de vorst.