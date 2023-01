Waarom tanks voor Oekraïne zo'n heikel punt zijn voor Duitsland

Een veelgehoord argument van de Duitsers is ook hun eigen veiligheid. Als Duitsland een voortrekkersrol inneemt om Oekraïne te bewapenen, zet het zichzelf in de wind. "Er is zeker grote angst voor wraak van Poetin. De pas ingezworen Defensieminister van Duitsland, Boris Pistorius, maakte gisteren toehoorders er in een interview ook even attent op dat Duitsland geen kernwapens heeft, zoals het Verenigd Koninkrijk en de VS", zegt Pittlik. "Daar komt dan ook nog bij dat het Duitse leger zelf in erbarmelijke toestand is. Als Duitsland te veel van zijn eigen militair materieel weggeeft, zijn ze ongerust dat ze hun eigen NAVO-verplichtingen niet meer kunnen nakomen."