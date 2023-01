Militaire steun aan Oekraïne: welke beloftes liggen er al op tafel?

Oekraïne vraagt al geruime tijd aan zijn Westerse bondgenoten om gevechtstanks te leveren. Volgens president Zelenski zijn die nodig om de oorlog definitief te doen kantelen. Hij wil honderden tanks en gepantserde voertuigen inzetten om de gebieden te heroveren die tijdens de oorlog in handen van Rusland zijn gevallen.

Een van de zaken waarop Oekraïne haar oog heeft laten vallen, is zware Duitse Leopard II-tanks. Een brede coalitie van defensieleiders komt vandaag samen op de Amerikaanse luchtmachtbasis van Ramstein in Duitsland om te bespreken of die al dan niet geleverd kunnen worden en wat de gevolgen daarvan zouden kunnen zijn.

BEKIJK - Wat is de Leopard II-tank en waarvoor dient die? Videospeler inladen...

In aanloop naar het overleg in Ramstein hebben heel wat landen ondertussen ook al andere beloftes gemaakt aan Oekraïne, een overzicht:

Verenigde Staten

Het Amerikaanse ministerie van Defensie kondigde gisteren aan dat de VS ter waarde van 2,3 miljard euro bijkomende steun zou schenken aan Oekraïne. Sinds het begin van de invasie hebben de Verenigde Staten al bijna 25 miljard euro aan veiligheidshulp aan Oekraïne verstrekt. Het nieuwe pakket omvat ook militaire steun, met onder meer 59 Bradley-gevechtsvoertuigen, 90-Stryker pantserwagens en 8 Avenger-luchtafweersystemen.

Opvallend: in de Amerikaanse verklaring is geen sprake van Abrams-tanks. Duitse regeringsbronnen zouden eerder gezegd hebben dat Duitsland enkel bereid zou zijn om zijn Leopard II-tanks naar Oekraïne te sturen als de VS ook Abrams-tanks zou inzetten. Een verklaring die later wel ontkracht werd door de nieuwe Duitse minister van Defensie, Boris Pistorius.

Amerikaanse militairen naast een Stryker-pantservoertuig Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Verenigd Koninkrijk

In aanloop naar de bijeenkomst in Duitsland vandaag hebben verschillende landen gisteren al een ontmoeting gehad in de Estse hoofdstad Tallinn. Na het overleg werd een gezamenlijke verklaring de wereld ingestuurd, de "Tallinn-belofte".

"We zijn vastbesloten om Oekraïne te steunen in zijn heldhaftig verzet tegen de illegale Russische agressie", luidt het. "Daarom verbinden wij ons ertoe collectief te streven naar de levering van een nooit eerder geziene reeks schenkingen om Oekraïne te verdedigen, waaronder tanks, zware artillerie, luchtverdediging, munitie en gevechtsvoertuigen."

Ook het Verenigd Koninkrijk - dat vorige week als eerste Westerse land aankondigde dat het zware Westers geproduceerde gevechtstanks zou leveren aan Oekraïne - was vertegenwoordigd op de ontmoeting in Tallinn. In de verklaring kondigt het VK aan dat het naast de reeds beloofde steun honderden extra gevechtsvoertuigen, honderden geavanceerde luchtafweer- én gevechtsraketten en munitie zou leveren aan Oekraïne.

Britse legervoertuigen (waaronder ook Challenger 2-tanks) staan klaar op een militaire basis in Estland om naar Oekraïne vervoerd te worden. Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Daarnaast zal het VK ook het "Internationaal fonds voor Oekraïne" coördineren, dat gebruikt zal worden voor de financiering van zware wapens, zoals artilleriesystemen, munitie en gepantserde gevechtsvoertuigen. In dat fonds zit op dit moment zo'n 600 miljoen euro.



Nederland, Polen en Finland

Zowel Nederland, Polen als Finland beschikken over - de in Oekraïne fel begeerde - Leopard II-tanks en zijn ook bereid die effectief te leveren, maar ze moeten daarover eerst een akkoord vinden met Duitsland, van wie ze de tanks zelf aankochten. In de oorspronkelijke overeenkomst staat namelijk dat niemand de tanks mag doorverkopen (of schenken) aan derden zonder goedkeuring van de Duitse regering.

De fel begeerde Leopard II-tank

Daarover wordt vandaag gesproken tijdens de ontmoeting in Ramstein in Duitsland, maar de Poolse viceminister van Buitenlandse Zaken, Pawel Jablonski, liet gisteren al uitschijnen dat Polen ook zonder akkoord bereid zou zijn om de tanks richting Oekraïne te sturen.

Polen kondigde gisteren ook extra humanitaire én militaire steun aan Oekraïne aan. Het land leverde al verschillende houwitser-kanonnen en engageert zich om dat te blijven doen en zal daarnaast ook bijkomende gevechtsvoertuigen en luchtafweersystemen aan Oekraïne schenken.

Ook Nederland beschikt over Leopard II-tanks, maar zal die wél enkel leveren als Berlijn het licht op groen zet. Dat zei minister van Defensie Kajsa Ollongren gisteren tijdens een interview met persagentschap Reuters in de marge van het Wereld Economisch Forum in Davos in Zwitserland. Daarnaast legt Nederland ook de laatste hand aan plannen om samen met Duitsland en de Verenigde Staten Patriot-luchtverdedigingssystemen aan Oekraïne te leveren.

Patriot-luchtverdedigingssysteem

Finland was al goed voor 190 miljoen euro aan steun voor Oekraïne en kondigde vandaag het grootste steunpakket tot nog toe aan: de Finse minister van Defensie Mikko Savolane belooft militaire hulp ter waarde van 400 miljoen euro. In de medeling is sprake van artillerie en munitie, maar niet van de zware Leopard II-tanks.

Baltische staten

Ook Estland, Letland en Litouwen beloven in de overeenkomst bijkomende militaire steun aan Oekraïne. Het Estse steunpakket bestaat uit tientallen houwitsers, duizenden artilleriepatronen, transportvoertuigen en honderden anti-tankwapens met munitie. Het totale pakket heeft een waarde van zo'n 113 miljoen euro.

De militaire steun die Letland op tafel legt, bestaat onder meer uit tientallen draagbare luchtverdedigingssystemen, twee M-17-helikopters, tientallen machinegeweren met munitie, enkele tientallen onbemande drones en reserveonderdelen voor M109-houwitsers. Zowel Estland als Letland beloven dat ze ook in 2023 zullen investeren in het opleiden van Oekraïense strijdkrachten. Het nieuwe Litouwse pakket bestaat dan weer uit tientallen luchtafweerkanonnen met munitie en twee Mi-8-helikopters. Litouwen investeert ook 40 miljoen euro in aankopen ter ondersteuning van het Oekraïense leger en zal 2 miljoen euro overmaken aan het "Internationale fonds voor Oekraïne". De totale waarde van het Litouwse steunpakket bedraagt 125 miljoen euro.



Overige Europese steun

Zweden gaat zijn Archer-artilleriesysteem, een moderne mobiele houwitser waar Kiev al maanden om vraagt, naar Oekraïne sturen. De zending maakt deel uit van een nieuw pakket militaire steun voor het land. Daarnaast heeft premier Ulf Kristersson tijdens een persconferentie ook meegedeeld dat Zweden CV90-infanteriegevechtsvoertuigen en draagbare antitankraketten naar Oekraïne zal sturen.

Een Oekraïense soldaat vuurt een antitankraket af tijdens een oefening Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Denemarken spreekt in de "Tallinn-overeenkomst" over een steunpakket van zo'n 600 miljoen euro bestaande uit militaire steun, maar ook hulp in de vorm van opleiding van Oekraiënse soldaten. "Wapendonaties en militaire steun zullen worden voortgezet in nauwe samenwerking met de bondgenoten en in overeenstemming met de Oekraïnse behoeften", luidt de verklaring. Dezelfde boodschap klinkt vanuit Tsjechië dat onder meer bijkomende houwitsers en meer munitie belooft. Vanuit Slovakije zijn er nog geen concrete beloftes, maar de Tsjechen engageren zich wel om meer materieel vrij te maken voor Oekraïne. "De inspanningen richten zich momenteel op mogelijkheden met betrekking tot tanks, gevechtsvoertuigen en luchtverdedigingssystemen, maar ook op een verhoogde productie van houwitsers, ontmijningsapparatuur en munitie."

Canada

Tijdens een bezoek aan Kiev woensdag heeft ook de Canadese minister van Defensie een levering van 200 gepantserde voertuigen aan Oekraïne aangekondigd. De schenking zou zo'n 90 miljoen Canadese dollar of 62 miljoen euro waard zijn. De belofte van minister Anita Anand maakt deel uit van de 500 miljoen Canadese dollar (345 miljoen euro) aan extra militaire hulp voor Oekraïne die premier Justin Trudeau in november aankondigde. Het gaat om gepantserde voertuigen van het type Senator, gemaakt door de Canadese fabrikant Roshel, die dienen om militairen, gewonden of munitie te vervoeren en zijn slechts licht bewapend.