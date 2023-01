Vandaag en morgen code geel voor gladheid, lokaal dun laagje sneeuw mogelijk

Voor de tweede dag op rij kunnen winterse buien her en der in het land gladde wegen veroorzaken. Tot 12 uur vanmiddag is dan ook code geel van kracht, behalve aan de kust. In Limburg, Antwerpen en ook in Luik en Luxemburg blijft code geel onafgebroken gelden tot morgen 11 uur. Enkel aan de kust geldt code geel pas vanaf 2 uur 's nachts op zaterdag, tot 11 uur.

"Vanochtend vriest het in de meeste streken. Omdat er enkele buien van smeltende sneeuw of sneeuw vielen en nog steeds vallen, is er kans op een sneeuwlaagje en lokale gladheid. Er kunnen ook ijsplekken voorkomen door bevriezing van natte weggedeelten", signaleert het KMI.

Overdag vallen er opnieuw winterse buien (regen, smeltende sneeuw en korrelhagel) in Vlaanderen en sneeuwbuien in de Ardennen. Vooral in de Ardennen zorgt dit voor enkele bijkomende cm sneeuw, maar ook in Vlaanderen kan er tijdens meer intense buien een dun sneeuwlaagje gevormd worden. Het KMI verwacht in Antwerpen en Limburg 1 à 3 cm, in Luik 1 tot 5 cm extra en in Luxemburg 1 à 2 cm.

Vanavond en komende nacht vriest het overal en is er dus weer kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten en tijdelijk nog winterse neerslag.