4 bewoners bevangen door rook bij brand in appartementsgebouw in Zwevezele

De brand brak vrijdagavond rond 10u uit in een appartementsgebouw aan de Wingsesteenweg in Zwevezele. Twee bewoners van 88 en 89 jaar kwamen verward wakker toen ze het brandalarm in hun appartement hoorden afgaan. Het bleek te gaan om een brand in de slaapkamer naast die van hen.

De brand ontstond na een probleem met de haardroger die de dag voordien nog gebruikt was. De familie van het koppel woont vlakbij en was er snel om hen veilig naar buiten te brengen. "Mijn schoonouders waren door het incident even helemaal het noorden kwijt. Ze belden ons onmiddellijk op", zegt de schoondochter.