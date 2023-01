Actrice Brooke Shields vertelt over aanranding in documentaire: "Ik dacht dat mijn ene "neen" genoeg had moeten zijn"

Shields vertelt onder meer hoe ze het slachtoffer werd van aanranding. Het gebeurde kort na haar afstuderen. De man was een professional in de filmwereld. Ze ontmoette hem voor wat ze dacht dat een zakelijke bespreking zou zijn voor een nieuwe project. Hij bracht haar daarna terug naar haar hotel, waar hij haar aanrandde. "Ik vocht niet, ik bevroor", klinkt het. "Ik dacht dat mijn ene "neen" genoeg had moeten zijn." Toen ze later aan een vriend vertelde wat er gebeurd was, zei die: "Dat is verkrachting." Iets wat Shields op dat moment niet onder ogen kon zien. Het is de eerste keer dat Shields hierover spreekt.

"Ik denk dat er iets positiefs zit in mijn verhaal, en in doorzettingsvermogen en hard werken", vertelde Shields bij de première. "Ik denk dat we vooruitgang hebben gemaakt. Het zal misschien een paar stappen vooruit en dan weer een stap achteruit zijn. Het is een proces, maar ik denk dat het gaat om meer mensen die hun verhaal vertellen, die verhalen veranderen de manier waarop we erover praten. En ze leren ons ook te kijken naar de manier waarop we naar mensen kijken, en hoe we toelaten dat anderen naar ons kijken. En dat is volgens mij een nieuw soort gesprek dat we moeten houden."