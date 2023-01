Astronaut Buzz Aldrin op 93e verjaardag voor de vierde keer getrouwd: "Zo gelukkig als tieners op de vlucht"

Buzz Aldrin is gisteren 93 jaar geworden, maar dat was niet het enige heugelijke evemement dat hij vierde. Hij deelde een foto op Twitter waarin hij aankondigde dat hij in het huwelijksbootje was gestapt met zijn partner, Anca Faur (63). "Mijn liefde sinds jaren en ik zijn getrouwd tijdens een kleine privéceremonie in Los Angeles. We zijn zo gelukkig als tieners die van huis weglopen om te trouwen", schrijft hij.