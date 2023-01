BEKIJK - "UFO-wolk" in hemel boven Turkije gaat viraal

De wolk was donderdagochtend te zien. Het gaat om een lenswolk of altocumulus lenticularis. De wolk was te zien boven bergachtig gebied, en werd gevormd door golfvormige bewegingen van de lucht onder invloed van heuvels of bergen.

"In de bergen is dit fenomeen zeker niet uitzonderlijk. Ik zeg niet dat het schering en inslag is, maar wie bijvoorbeeld naar de Alpen reist en op de wolken let, kan het toch wel geregeld eens te zien krijgen," zegt weerman Frank Deboosere.