Maak kennis met Georg Gänswein: spilfiguur in "complot" om paus Franciscus tot aftreden te dwingen

Is in het Vaticaan een complot in de maak om paus Franciscus tot aftreden te dwingen? De Italiaanse pers speculeert er volop over. "Ik vrees dat de fantasie van journalisten met hen aan de haal is gegaan", meent correspondente in Italië en Vaticaankenner Andrea Vreede. "Dat neemt niet weg dat er wel degelijk spanningen zijn". De spilfiguur? Dat is Georg Gänswein, ook wel "de George Clooney van het Vaticaan" genoemd. Of nu: "de nieuwe prins Harry".