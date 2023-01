Tekort aan cyberveiligheidexperts: Agoria wil dat job officieel als knelpuntberoep wordt erkend

Sofie Prosperi, General Director bij cybersecurityspecialist TrueGEN bevestigt in "De ochtend" op Radio 1 dat het niet eenvoudig is om nieuwe krachten te vinden. "Er is al een hele tijd een algemeen tekort aan mensen met een IT-profiel te vinden, maar in de cybersecuritysector is dat probleem nog prangender."

Als reden voor het feit dat er zo weinig cyberveiligheidsexperts te vinden zijn, wijst Prosperi op de snelle digitalisering van de (bedrijfs)wereld. Er is bijna honderd procent werkzekerheid, want elk bedrijf kan een expert gebruiken, maar er zijn te weinig mensen om de vacatures in te vullen.